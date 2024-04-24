Миколенко подвернул голеностоп после столкновения с Нуньесом

Сегодня, 24 апреля, "Эвертон" играет против "Ливерпуля" в рамках Премьер-лиги.

В первом тайме украинец Виталий Миколенко, играющий в составе "ирисок", подвернул голеностоп после столкновения с Нуньесом. Наш соотечественник некоторое время пролежал на газоне, затем ему оказали медицинскую помощь, но защитник все же продолжил играть.

После перерыва на 46-й минуте Виталий покинул футбольное поле. Ему на смену вышел Эшли Янг.