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Миколенко подвернул голеностоп после столкновения с Нуньесом

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Украинец покинул поле на 46-й минуте

Миколенко подвернул голеностоп после столкновения с Нуньесом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 24 апреля, "Эвертон" играет против "Ливерпуля" в рамках Премьер-лиги.

В первом тайме украинец Виталий Миколенко, играющий в составе "ирисок", подвернул голеностоп после столкновения с Нуньесом. Наш соотечественник некоторое время пролежал на газоне, затем ему оказали медицинскую помощь, но защитник все же продолжил играть.

После перерыва на 46-й минуте Виталий покинул футбольное поле. Ему на смену вышел Эшли Янг.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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