Миколенко подвернул голеностоп после столкновения с Нуньесом
Украинец покинул поле на 46-й минуте
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 24 апреля, "Эвертон" играет против "Ливерпуля" в рамках Премьер-лиги.
В первом тайме украинец Виталий Миколенко, играющий в составе "ирисок", подвернул голеностоп после столкновения с Нуньесом. Наш соотечественник некоторое время пролежал на газоне, затем ему оказали медицинскую помощь, но защитник все же продолжил играть.
После перерыва на 46-й минуте Виталий покинул футбольное поле. Ему на смену вышел Эшли Янг.
Nasty one for Mykolenko pic.twitter.com/F7Lps7lqAP— G ???????? (@1894_G) April 24, 2024
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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