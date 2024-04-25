Журналист Sky Sports: В Британии говорят, что Забарный перейдет в одну из команд топ-5 АПЛ

Британский журналист Sky Sports Расселл Тейлор по просьбе украинских СМИ оценил игру украинских футболистов в нынешнем сезоне АПЛ .

"По моему мнению, лучше всего сезон проводит Илья Забарный из "Борнмута". Его игра реально поражает, он стал игроком основного состава команды. Говорят о том, что он перейдет в одну из команд топ-5 АПЛ.

Он очень спрогрессировал с тех пор, как я видел его в УПЛ. Что говорить, когда фанаты "Борнмута" посвятили ему чант. Оценка – 9/10.