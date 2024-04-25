Журналист Sky Sports: В Британии говорят, что Забарный перейдет в одну из команд топ-5 АПЛ
Расселл Тейлор оценил игру украинцев в АПЛ в нынешнем сезоне
uaf.ua
Британский журналист Sky Sports Расселл Тейлор по просьбе украинских СМИ оценил игру украинских футболистов в нынешнем сезоне
"По моему мнению, лучше всего сезон проводит Илья Забарный из "Борнмута". Его игра реально поражает, он стал игроком основного состава команды. Говорят о том, что он перейдет в одну из команд топ-5 АПЛ.
Он очень спрогрессировал с тех пор, как я видел его в УПЛ. Что говорить, когда фанаты "Борнмута" посвятили ему чант. Оценка – 9/10.
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Егор Ярмолюк из "Брентфорда" превзошел ожидания и играет чаще, чем предполагалось. Оценка – 8,5/10.
Виталий Миколенко из "Эвертона" показывает прогресс, несмотря на проблемы команды. Оценка – 6,5/10.
Михаил Мудрик очень слабо стартовал, но сумел вернуться в основной состав команды. Оценка – 6/10.
Александр Зинченко из "Арсенала" борется, чтобы удержать свое место в команде. Соперники поняли его роль и пользуются этим. Оценка 5/10", – сказал Тейлор.
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