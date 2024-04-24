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WhoScored и SofaScore оценили выступления Миколенко и Забарного в матчах АПЛ

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Статистические порталы оценили игру украинцев

WhoScored и SofaScore оценили выступления Миколенко и Забарного в матчах АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

24 апреля почти одновременно стартовали два матча 29-го тура Премьер-Лиги: "Вулверхэмптон" – "Борнмут" и "Эвертон" – "Ливерпуль".

В стартовых составах вышло двое украинцев: Илья Забарный ("Борнмут") и Виталий Миколенко ("ириски"), получивший повреждение в первом тайме.

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По завершении игры Sofascore и Whoscored оценили игру украинских футболистов. Виталий получил 6.8 и 6.6, Илья – 7.1 от обоих статистических порталов.

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За 45 минут игрового времени Миколенко сделал 18 касаний мяча и отдал 8/11 (73%) точных передач.

Забарный отдал 83% точных передач, имел успех в трех удачных обводках, выиграл 2 воздушных единоборства из четырех и в целом сделал 46 касаний мяча.

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