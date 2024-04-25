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Травма Миколенко: спортивный врач назвал возможные сроки восстановления украинца

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Виталий получил неприятную травму

Травма Миколенко: спортивный врач назвал возможные сроки восстановления украинца

Фото: Getty Images

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Спортивный врач Дмитрий Бабелюк проанализировал повреждение защитника "Эвертона" Виталия Миколенко. Напомним, украинец подвернул голеностоп после столкновения с форвардом "Ливерпуля" Дарвином Нуньесом.

"Виталий Миколенко травмировал голеностоп. В дерби против "Ливерпуля" украинец неудачно приземлился на газон в борьбе против Дарвина.

Как видим на видео, причиной подворота голеностопа стало то, что пятка левой ноги наступила на ногу Дарвина, меняя угол опоры, что привело к подвороту сустава.

В итоге видим типичный подворот сустава с повреждением латеральной группы связок. Как правило, они при такой травме разрываются.

Факт того, что Виталий смог доиграть тайм, хоть и хромая, дает надежду, что не все так серьезно.

Тем не менее, повреждение связок точно есть, вопрос насколько оно серьезное. Восстановление от такой травмы может занять от 2 до 6 недель, в зависимости от сложности надрыва.

Наилучший сценарий для Виталия - растяжение связок и пропуск чуть больше недели после чего возвращение на поле с плотно затейпированным "галиком".

Следует ожидать официальной информации от клуба", - написал Бабелюк в своем Telegram-канале "Hospital Pass".

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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