Соболь сыграл за Генк в матче против Брюгге. Известна оценка украинца
Защитник появился на поле во втором тайме
Фото: Генк
24 апреля состоялся матч чемпионской группы бельгийской Лиги Жюпиле, в котокром "Брюгге" на своем поле разгромил "Генк" со счетом 4:0.
В составе гостей участие принял украинский защитник Эдуард Соболь. Он появился на поле на 61-й минуте при счете 0:3. После завершения встречи статистические порталы оценили действия украинца. SofaScore поставил ему оценку 6.4, а WhoScored - 6.0.
Всего в текущем сезоне 29-летний Соболь провел 11 за "Генк", без результативных действий.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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