Соболь сыграл за Генк в матче против Брюгге. Известна оценка украинца

24 апреля состоялся матч чемпионской группы бельгийской Лиги Жюпиле, в котокром "Брюгге" на своем поле разгромил "Генк" со счетом 4:0.

В составе гостей участие принял украинский защитник Эдуард Соболь. Он появился на поле на 61-й минуте при счете 0:3. После завершения встречи статистические порталы оценили действия украинца. SofaScore поставил ему оценку 6.4, а WhoScored - 6.0.

Всего в текущем сезоне 29-летний Соболь провел 11 за "Генк", без результативных действий.