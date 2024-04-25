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Соболь сыграл за Генк в матче против Брюгге. Известна оценка украинца

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Защитник появился на поле во втором тайме

Соболь сыграл за Генк в матче против Брюгге. Известна оценка украинца

Фото: Генк

Новина українською

24 апреля состоялся матч чемпионской группы бельгийской Лиги Жюпиле, в котокром "Брюгге" на своем поле разгромил "Генк" со счетом 4:0.

В составе гостей участие принял украинский защитник Эдуард Соболь. Он появился на поле на 61-й минуте при счете 0:3. После завершения встречи статистические порталы оценили действия украинца. SofaScore поставил ему оценку 6.4, а WhoScored - 6.0.

Всего в текущем сезоне 29-летний Соболь провел 11 за "Генк", без результативных действий.

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Брюгге Эдуард Соболь Генк
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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