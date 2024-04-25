Гол игрока сборной Украины U-21 принес его команде победу в Европе
Максим Хлань продолжает феерить в Польше
Фото: Getty Images
24 апреля состоялся матч 29-го тура первого дивизиона Польши, в котором гданьская "Лехия" на своем поле обыграла "Полонию" (1:0).
Украинский вингер хозяев Максим Хлань вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. На 11-й минуте встречи игрок молодежной сборной Украины U-21 открыл счет во встречи. Этот мяч стал единственным в поединке, а наш парень - героем.
Для Хланя этот гол стал уже седьмым в этом сезоне за "Лехию".
Благодаря этой победе "Лехия" набрала 59 очков и закрепилась на 1-м месте в таблице. Отрыв от ближайшего преследователя, "Арки", составляет 4 пункта.
Szybko w tempie i mamy otwarcie meczu! Maksym Khlan! ???? #LGDPOL 1:0— Fortuna 1 Liga (@_1liga_) April 24, 2024
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