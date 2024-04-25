  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гол игрока сборной Украины U-21 принес его команде победу в Европе
В тренде

Гол игрока сборной Украины U-21 принес его команде победу в Европе

Наши за границей

Максим Хлань продолжает феерить в Польше

Гол игрока сборной Украины U-21 принес его команде победу в Европе

Фото: Getty Images

Новина українською

24 апреля состоялся матч 29-го тура первого дивизиона Польши, в котором гданьская "Лехия" на своем поле обыграла "Полонию" (1:0).

Украинский вингер хозяев Максим Хлань вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. На 11-й минуте встречи игрок молодежной сборной Украины U-21 открыл счет во встречи. Этот мяч стал единственным в поединке, а наш парень - героем.

Для Хланя этот гол стал уже седьмым в этом сезоне за "Лехию".

Благодаря этой победе "Лехия" набрала 59 очков и закрепилась на 1-м месте в таблице. Отрыв от ближайшего преследователя, "Арки", составляет 4 пункта.

По теме
yellow-arrow
Соболь сыграл за Генк в матче против Брюгге. Известна оценка украинца
yellow-arrow
Травма Миколенко: спортивный врач назвал возможные сроки восстановления украинца
yellow-arrow
Миколенко сыграл тайм в дерби. Эвертон - Ливерпуль 2:0. Обзор матча и видео голов
Лехия (Гданьск) Максим Хлань
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fortuna 1 Liga
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости