Гол игрока сборной Украины U-21 принес его команде победу в Европе

24 апреля состоялся матч 29-го тура первого дивизиона Польши, в котором гданьская "Лехия" на своем поле обыграла "Полонию" (1:0).

Украинский вингер хозяев Максим Хлань вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. На 11-й минуте встречи игрок молодежной сборной Украины U-21 открыл счет во встречи. Этот мяч стал единственным в поединке, а наш парень - героем.

Для Хланя этот гол стал уже седьмым в этом сезоне за "Лехию".

Благодаря этой победе "Лехия" набрала 59 очков и закрепилась на 1-м месте в таблице. Отрыв от ближайшего преследователя, "Арки", составляет 4 пункта.