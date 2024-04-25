Цыганков готовится к матчу с Лас-Пальмасом, - Мичел
Украинский хавбек восстановился после травмы
ФК Жирона
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков восстановился после травмы и готов помочь своей команде в матче против "Лас-Пальмаса", который состоится в субботу, 27 апреля.
Как сообщил главный тренер "Жироны" Мичел, украинский хавбек готовится к игре.
Напомним, что из-за травмы икроножной мышцы украинец пропустил два последних матча своей команды.
Всего в этом сезоне Цыганков отыграл за "Жирону" во всех турнирах 28 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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