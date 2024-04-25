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Главный тренер Эвертона рассказал о травме Миколенко

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Обновлено

В дерби с Ливерпулем украинец отыграл только один тайм

Главный тренер Эвертона рассказал о травме Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч рассказал о характере травмы украинского защитник команды Виталия Миколенко, которую тот получил во вчерашнем дерби против "Ливерпуля" (2:0).

"Завтра мы узнаем больше, но он отыграл первый тайм, благослови его Бог.

Это лодыжка, но подробности мы узнаем завтра", - заявил Дайч.

Напомним, что Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона", однако после перерыва был заменен в связи с повреждением на Эшли Янга.

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Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч Виталий Миколенко
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Источник:
liverpool world
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
25.04.2024 в 17:59
Капець Микола ще грав травмованим - це термінатор
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
25.04.2024 в 17:59
Капець Микола ще грав травмованим - це термінатор
Ответить
0
0

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