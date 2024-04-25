Главный тренер Эвертона рассказал о травме Миколенко
В дерби с Ливерпулем украинец отыграл только один тайм
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Завтра мы узнаем больше, но он отыграл первый тайм, благослови его Бог.
Это лодыжка, но подробности мы узнаем завтра", - заявил Дайч.
Напомним, что Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона", однако после перерыва был заменен в связи с повреждением на Эшли Янга.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:liverpool world
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВасяКулебяка (Козливка)
25.04.2024 в 17:59
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Забил главный пенальти в истории Украины. Легенда Динамо празднует день рождения
- Травма Миколенко: спортивный врач назвал возможные сроки восстановления украинца
- Титул близко? Реал опережает Барсу уже на 11 очков. Турнирная таблица чемпионата Испании
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1