Главный тренер Эвертона рассказал о травме Миколенко

Главный тренер " Эвертона " Шон Дайч рассказал о характере травмы украинского защитник команды Виталия Миколенко, которую тот получил во вчерашнем дерби против "Ливерпуля" (2:0).

"Завтра мы узнаем больше, но он отыграл первый тайм, благослови его Бог.

Это лодыжка, но подробности мы узнаем завтра", - заявил Дайч.