  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сложный выбор Анчелотти. СМИ пишут о том, что Куртуа будет готов сыграть в ответном матче ЛЧ с Баварией
В тренде

Сложный выбор Анчелотти. СМИ пишут о том, что Куртуа будет готов сыграть в ответном матче ЛЧ с Баварией

Наши за границей
Обновлено

Куртуа возвращается, Лунин проводит хороший сезон

Сложный выбор Анчелотти. СМИ пишут о том, что Куртуа будет готов сыграть в ответном матче ЛЧ с Баварией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как заявил недавно главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, бельгийский голкипер Тибо Куртуа, еще не игравший в этом сезоне из-за травмы, вернется в строй к матчу Ла Лиги против "Кадиса", который пройдет 4 мая.

При этом мадридские СМИ рассуждают о том, когда бельгиец вернется не только в строй, но и в официальных матчах.

Читайте такжеАнчелотти анонсировал возвращение Куртуа. В каком матче сыграет бельгиец?

30 апреля в старте "Реала" на матч Лиги чемпионов с "Баварией" точно выйдет украинский вратарь Андрей Лунин, однако источники пишут о том, что уже в ответном поединке с мюнхенцами может сыграть Куртуа.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что бельгиец сейчас находится в отличной форме и Карло Анчелотти может доверить ему место в старте в ответном матче.

В любом случае, на решающие матчи сезона у Анчелотти будет сложный выбор с вратарям. Либо ставить Лунина, который провел уверенный сезон, либо довериться Куртуа, который только вернулся после травмы.

По теме
yellow-arrow
Мораес: За последние 15 дней я отказал 5 бразильским клубам - у меня есть цель вернуться в Европу
yellow-arrow
"По первым признакам ничего хорошего там нет". Миколенко вряд ли сыграет в ближайшем матче Эвертона
yellow-arrow
Главный тренер Эвертона рассказал о травме Миколенко
Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Realmadridexclusivo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости