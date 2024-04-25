Сложный выбор Анчелотти. СМИ пишут о том, что Куртуа будет готов сыграть в ответном матче ЛЧ с Баварией

Как заявил недавно главный тренер " Реала " Карло Анчелотти, бельгийский голкипер Тибо Куртуа, еще не игравший в этом сезоне из-за травмы, вернется в строй к матчу Ла Лиги против "Кадиса", который пройдет 4 мая.

При этом мадридские СМИ рассуждают о том, когда бельгиец вернется не только в строй, но и в официальных матчах.

30 апреля в старте "Реала" на матч Лиги чемпионов с "Баварией" точно выйдет украинский вратарь Андрей Лунин, однако источники пишут о том, что уже в ответном поединке с мюнхенцами может сыграть Куртуа.

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Отмечается, что бельгиец сейчас находится в отличной форме и Карло Анчелотти может доверить ему место в старте в ответном матче.

В любом случае, на решающие матчи сезона у Анчелотти будет сложный выбор с вратарям. Либо ставить Лунина, который провел уверенный сезон, либо довериться Куртуа, который только вернулся после травмы.