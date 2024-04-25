Сложный выбор Анчелотти. СМИ пишут о том, что Куртуа будет готов сыграть в ответном матче ЛЧ с Баварией
Куртуа возвращается, Лунин проводит хороший сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как заявил недавно главный тренер "
При этом мадридские СМИ рассуждают о том, когда бельгиец вернется не только в строй, но и в официальных матчах.
30 апреля в старте "Реала" на матч Лиги чемпионов с "Баварией" точно выйдет украинский вратарь Андрей Лунин, однако источники пишут о том, что уже в ответном поединке с мюнхенцами может сыграть Куртуа.
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Отмечается, что бельгиец сейчас находится в отличной форме и Карло Анчелотти может доверить ему место в старте в ответном матче.
В любом случае, на решающие матчи сезона у Анчелотти будет сложный выбор с вратарям. Либо ставить Лунина, который провел уверенный сезон, либо довериться Куртуа, который только вернулся после травмы.
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