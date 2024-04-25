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"По первым признакам ничего хорошего там нет". Миколенко вряд ли сыграет в ближайшем матче Эвертона

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Шон Дайч - о травме украинца

"По первым признакам ничего хорошего там нет". Миколенко вряд ли сыграет в ближайшем матче Эвертона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч перед матчем 35-го тура АПЛ с "Брентфордом" рассказал о травме Виталия Миколенко.

"Миколенко вряд ли сыграет. Посмотрим, как все будет.

Ему нужно сканирование, чтобы узнать точно, по первым признакам ничего хорошего там нет. Посмотрим", – сказал Дайч.

Напомним, что Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" на дерби с "Ливерпулем", однако после перерыва был заменен в связи с повреждением на Эшли Янга.

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Главный тренер Эвертона рассказал о травме Миколенко
Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч Виталий Миколенко
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Источник:
Эвертон
Опубликовал: Михаил Черныш
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