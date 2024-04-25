"По первым признакам ничего хорошего там нет". Миколенко вряд ли сыграет в ближайшем матче Эвертона
Шон Дайч - о травме украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Миколенко вряд ли сыграет. Посмотрим, как все будет.
Ему нужно сканирование, чтобы узнать точно, по первым признакам ничего хорошего там нет. Посмотрим", – сказал Дайч.
Напомним, что Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" на дерби с "Ливерпулем", однако после перерыва был заменен в связи с повреждением на Эшли Янга.
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Источник:Эвертон
Опубликовал: Михаил Черныш
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