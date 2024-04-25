Мораес: За последние 15 дней я отказал 5 бразильским клубам - у меня есть цель вернуться в Европу
Форвард сейчас находится в статусе свободного агента
37-летний украино-бразильский форвард Жуниор Мораес, который в последние годы играл в Бразилии, заявил о желании вернуться в европейский футбол.
"За последние 15 дней я отказал 5 клубам: 1 из бразильской Серии А и 4 из Серии Б.
Я хочу дождаться трансферного окна и посмотреть спрос на европейском рынке. У меня есть цель вернуться в Европу. Сейчас мы с семьей предпочитаем это.
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За последние 6 месяцев 2 клуба Серии А обращались ко мне, но это был период, когда мне нужно было восстановиться, быть поближе к своей семье.
Я всегда многое отдавал клубам, теперь я хочу снова почувствовать что-то другое", – сказал Мораес.
Напомним, что в 2022 году Мораес на правах свободного агента перешел из "Шахтера" в "Коринтианс", где и играл до лета 2023 года, пока у него не закончился контракт.
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