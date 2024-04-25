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Мораес: За последние 15 дней я отказал 5 бразильским клубам - у меня есть цель вернуться в Европу

Наши за границей

Форвард сейчас находится в статусе свободного агента

Мораес: За последние 15 дней я отказал 5 бразильским клубам - у меня есть цель вернуться в Европу

Новина українською

37-летний украино-бразильский форвард Жуниор Мораес, который в последние годы играл в Бразилии, заявил о желании вернуться в европейский футбол.

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"За последние 15 дней я отказал 5 клубам: 1 из бразильской Серии А и 4 из Серии Б.

Я хочу дождаться трансферного окна и посмотреть спрос на европейском рынке. У меня есть цель вернуться в Европу. Сейчас мы с семьей предпочитаем это.

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За последние 6 месяцев 2 клуба Серии А обращались ко мне, но это был период, когда мне нужно было восстановиться, быть поближе к своей семье.

Я всегда многое отдавал клубам, теперь я хочу снова почувствовать что-то другое", – сказал Мораес.

Напомним, что в 2022 году Мораес на правах свободного агента перешел из "Шахтера" в "Коринтианс", где и играл до лета 2023 года, пока у него не закончился контракт.

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Источник:
Placar
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.04.2024 в 22:29
Кому він треба?! )))
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0
1
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.04.2024 в 22:29
Кому він треба?! )))
Ответить
0
1
terber (ternopil)
25.04.2024 в 22:52
ТЦК
Ответить
0
1

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