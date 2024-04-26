Лунин запросил у Реала значительное повышение зарплаты

"Реал" хочет продлить контракт со своим голкипером Андреем Луниным, сообщает El Nacional.

Сам украинец понимает, что ему придется быть вторым вратарем после возвращения Тибо Куртуа. Поэтому Лунин попросил мадридский клуб повысить ему заработную плату до уровня бельгийца.

Согласно данным источника, "сливочные" не намерены удовлетворять такие финансовые запросы украинца, ведь, по их мнению, это слишком большая сумма как для запасного вратаря. Клуб готов пойти на повышение зарплаты футболисту, но в более скромных размерах.

В то же время клубы, которые интересуются Луниным, готовы платить ему значительно больше, чем он получает в Испании.

Если "Реалу" не удастся договориться с Андреем о новом соглашении и он покинет клуб, мадридцам придется искать замену еще и для него, ведь арендованный у "Челси" Кепа Аррисабалага вернется в свой клуб после завершения сезона.