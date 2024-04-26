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Есть ли в списке Цыганков? Жирона назвала заявку на матч с Лас-Пальмасом

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Поединок пройдет в субботу

Есть ли в списке Цыганков? Жирона назвала заявку на матч с Лас-Пальмасом

Girona

Новина українською

Испанская "Жирона" опубликовала заявку на выездной матч 33-го тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса".

Украинский вингер Виктор Цыганков попал в список игроков. Из этого следует, что Виктор восстановился от травмы икроножной мышцы, из-за которой он пропустил последние два матча команды. Другой украинец, форвард Артем Довбик ожидаемо вошел в заявку.

В этом сезоне Цыганков провел 28 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. В активе Довбика 33 поединка, 18 мячей и 7 результативных передач.

Матч "Лас-Пальмас" - "Жирона" состоится 27 апреля и начнется в 15:00.

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Артем Довбик Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
26.04.2024 в 14:24
Там без еврейского мальчика есть кому отдавать голевые пасы на Довбика. Жду завтра от Артёма двадцатый гол! Даже звонить напоминать не буду. Знаю что забьет!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
26.04.2024 в 14:24
Там без еврейского мальчика есть кому отдавать голевые пасы на Довбика. Жду завтра от Артёма двадцатый гол! Даже звонить напоминать не буду. Знаю что забьет!
Ответить
0
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