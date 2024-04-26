Есть ли в списке Цыганков? Жирона назвала заявку на матч с Лас-Пальмасом

Испанская "Жирона" опубликовала заявку на выездной матч 33-го тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса".

Украинский вингер Виктор Цыганков попал в список игроков. Из этого следует, что Виктор восстановился от травмы икроножной мышцы, из-за которой он пропустил последние два матча команды. Другой украинец, форвард Артем Довбик ожидаемо вошел в заявку.

В этом сезоне Цыганков провел 28 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. В активе Довбика 33 поединка, 18 мячей и 7 результативных передач.

Матч "Лас-Пальмас" - "Жирона" состоится 27 апреля и начнется в 15:00.