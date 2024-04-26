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Обвиняют в расизме. Украинский игрок попал в громкий скандал в Европе

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Дисциплинарный комитет занимается разбором инцидента

Обвиняют в расизме. Украинский игрок попал в громкий скандал в Европе

Фото: L`Equipe

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Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко угодил в неприятную ситуацию. Украинец обвиняется в расизме, сообщает L'Equipe.

Согласно данным французского издания, произошло это в домашнем матче Лиги 2 против "Дюнкерка" (2:0). В адрес украинца обвинения высказал Альюн Ба. Игнатенко якобы обозвал сенегальца "black pussy" (возможно, он имел в виду "черная плакса"). Сейчас Дисциплинарный комитет занимается разбором инцидента.

Оба клуба сделали официальные заявления, где осудили любые проявления расизма. В то же время в "Бордо" пообещали принять все санкции, если вина Игнатенко будет доказана.

Игнатенко в этом сезоне отыграл 32 матча за "жирондинцев", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алина Ерофеева
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