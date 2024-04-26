Обвиняют в расизме. Украинский игрок попал в громкий скандал в Европе

Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко угодил в неприятную ситуацию. Украинец обвиняется в расизме, сообщает L'Equipe.

Согласно данным французского издания, произошло это в домашнем матче Лиги 2 против "Дюнкерка" (2:0). В адрес украинца обвинения высказал Альюн Ба. Игнатенко якобы обозвал сенегальца "black pussy" (возможно, он имел в виду "черная плакса"). Сейчас Дисциплинарный комитет занимается разбором инцидента.

Оба клуба сделали официальные заявления, где осудили любые проявления расизма. В то же время в "Бордо" пообещали принять все санкции, если вина Игнатенко будет доказана.

Игнатенко в этом сезоне отыграл 32 матча за "жирондинцев", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.