СМИ: Челси не планирует продавать Мудрика, но в новом сезоне у него могут возникнуть еще большие проблемы с игровым временем
Клуб намерен усилиться летом и повысить конкуренцию в составе
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Впрочем, как пишет Football London, в новом сезоне у украинца может возникнуть еще больше проблем с игровым временем, так как клуб летом намерен подписать нескольких игроков для усиления состава. Сейчас по игровым минутам Михаил проигрывает всем конкурентам, кроме Нони Мадуэке.
Источник пишет о том, что последние шесть матчей сезона АПЛ станут для украинца ключевым в плане понимания того, на что игрок сможет рассчитывать в новом сезоне. Украинцу важно зарекомендовать себя перед следующим чемпионатом.
Напомним, что в текущем сезоне в 36 матчах Мудрик забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
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