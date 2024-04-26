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СМИ: Челси не планирует продавать Мудрика, но в новом сезоне у него могут возникнуть еще большие проблемы с игровым временем

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Клуб намерен усилиться летом и повысить конкуренцию в составе

СМИ: Челси не планирует продавать Мудрика, но в новом сезоне у него могут возникнуть еще большие проблемы с игровым временем

Фото - Getty Images

Новина українською

"Челси" на данный момент не планирует продавать украинского хавбека Михаила Мудрика, за которого клуб заплатил "Шахтеру" 70 млн евро + возможные бонусы.

Впрочем, как пишет Football London, в новом сезоне у украинца может возникнуть еще больше проблем с игровым временем, так как клуб летом намерен подписать нескольких игроков для усиления состава. Сейчас по игровым минутам Михаил проигрывает всем конкурентам, кроме Нони Мадуэке.

Источник пишет о том, что последние шесть матчей сезона АПЛ станут для украинца ключевым в плане понимания того, на что игрок сможет рассчитывать в новом сезоне. Украинцу важно зарекомендовать себя перед следующим чемпионатом.

Напомним, что в текущем сезоне в 36 матчах Мудрик забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
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