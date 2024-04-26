СМИ: Челси не планирует продавать Мудрика, но в новом сезоне у него могут возникнуть еще большие проблемы с игровым временем

" Челси " на данный момент не планирует продавать украинского хавбека Михаила Мудрика, за которого клуб заплатил "Шахтеру" 70 млн евро + возможные бонусы.

Впрочем, как пишет Football London, в новом сезоне у украинца может возникнуть еще больше проблем с игровым временем, так как клуб летом намерен подписать нескольких игроков для усиления состава. Сейчас по игровым минутам Михаил проигрывает всем конкурентам, кроме Нони Мадуэке.

Источник пишет о том, что последние шесть матчей сезона АПЛ станут для украинца ключевым в плане понимания того, на что игрок сможет рассчитывать в новом сезоне. Украинцу важно зарекомендовать себя перед следующим чемпионатом.

Напомним, что в текущем сезоне в 36 матчах Мудрик забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.