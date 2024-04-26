Первым претендентом был Реал Сосьедад. СМИ рассказали, как Реал выиграл борьбу за Лунина
Мадридцы заплатили более 10 млн евро за кипера
Испанское издание Relevo рассказало о деталях перехода украинского вратаря Андрея Лунина из луганской "Зари" в мадридский "
Как сообщает источник, изначально главным претендентом на украинского кипера был другой "Реал" - "Реал Сосьедад".
Клуб долгое время "вел" игрока, семья Лунина (отец Андрея был и его агентом) приезжала в Сан-Себастьян и дело казалось оформленным. Клубы фактически договорились о цене в 3 млн евро за трансфер, который должен был совершиться зимой 2018 года, однако все изменилось после выездного матча Лиги Европы с "Атлетиком" в Бильбао.
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"Заря" выиграла со счетом 1:0, а Лунин выдал феноменальный матч, потянув все, что летело в створ, обратив на себя внимание многих клубов, в том числе и "Реала", который включился в борьбу за игрока.
Также на Лунина выходили "РБ Зальцбург", "Ливерпуль" и "Наполи", а "Заря" начала играть на повышение, понимая, что на кипере можно заработать больше 3-х млн евро. В итоге, борьбу за украинца выиграл "Реал", который заплатил за трансфер с учетом бонусов более 10 миллионов евро.
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