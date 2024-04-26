Срна: И Мудрик выбрал Челси, и Шахтер выбрал вариант с Челси
Спортдир Шахтера рассказал о переходе Мудрика в Челси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "
"И Мудрик выбрал "Челси", и "Шахтер выбрал вариант с "Челси". Мы ему желаем удачи, мы болеем за него в каждом матче. И ждем другой "Челси", учитывая их инвестиции. Им нужно дать время и терпение. Мудрик сейчас выглядит лучше, чем на старте сезона. С Мишей все в порядке, он молодой парень.
У него в жизни все случилось за полгода. Из футболиста, который пару раз вышел на замену при Де Дзерби, он стал ключевым игроком "Шахтера" и потом бум – его покупает "Челси". Кому-то для этого нужно 5-6 лет, а он за полгода оказался в "Челси" в рамках самого большого трансфера в истории Украины.
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Проблем вообще не вижу, он набирает", – сказал Срна.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик в 36 матчах за "Челси" забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
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