Срна: И Мудрик выбрал Челси, и Шахтер выбрал вариант с Челси

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна оценил выступления вингера Михаила Мудрика в "Челси".

"И Мудрик выбрал "Челси", и "Шахтер выбрал вариант с "Челси". Мы ему желаем удачи, мы болеем за него в каждом матче. И ждем другой "Челси", учитывая их инвестиции. Им нужно дать время и терпение. Мудрик сейчас выглядит лучше, чем на старте сезона. С Мишей все в порядке, он молодой парень.

У него в жизни все случилось за полгода. Из футболиста, который пару раз вышел на замену при Де Дзерби, он стал ключевым игроком "Шахтера" и потом бум – его покупает "Челси". Кому-то для этого нужно 5-6 лет, а он за полгода оказался в "Челси" в рамках самого большого трансфера в истории Украины.