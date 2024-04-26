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Лунин остался в запасе Реала на матч с Сосьедадом

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В старте выйдет Кепа

Лунин остался в запасе Реала на матч с Сосьедадом

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 33-го тура Ла Лиги, в котором "Реал Сосьедад" примет "Реал" Мадрид.

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин сегодня начнет матч на скамейке запасных – в стартовом составе команды выйдет Кепа.

Ранее была информация, что Карло Анчелотти перед первым матчем полуфинала ЛЧ с "Баварией" даст отдохнуть некоторым лидерам команды, в том числе и Лунину.

Напомним, что поединок "Реал Сосьедад" - "Реал" Мадрид начнется в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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