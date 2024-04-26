Лунин остался в запасе Реала на матч с Сосьедадом
В старте выйдет Кепа
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26 апреля, состоится матч 33-го тура
Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин сегодня начнет матч на скамейке запасных – в стартовом составе команды выйдет Кепа.
Ранее была информация, что Карло Анчелотти перед первым матчем полуфинала ЛЧ с "Баварией" даст отдохнуть некоторым лидерам команды, в том числе и Лунину.
Напомним, что поединок "Реал Сосьедад" - "Реал" Мадрид начнется в 22:00, UA-Футбол проведет
????✅ Our starting ????????!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) April 26, 2024
???? @RealSociedadEN #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/tFPo5xrGij
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