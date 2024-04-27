Довбик выйдет в старте Жироны на матч против Лас-Пальмаса, Цыганков начнет со скамьи для запасных

В рамках 33-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" встретится против "Жироны".

Украинский нападающий Артем Довбик выйдет в стартовом составе каталонцев. Его соотечественник Виктор Цыганков начнет этот матч с запаса.

Для Довбика это будет 31-й поединок в рамках текущей Ла Лиги. Цыганков же вернулся к заявке команды впервые за три матча – в последний раз он играл еще 31 марта.

Теперь "Жирона" занимает третье место в турнирной таблице, а "Лас-Пальмас" идет на 13 позиции.

Матч стартует в 15.00.