Довбик выйдет в старте Жироны на матч против Лас-Пальмаса, Цыганков начнет со скамьи для запасных
Возвращение Виктора в заявку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 33-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" встретится против "Жироны".
Украинский нападающий Артем Довбик выйдет в стартовом составе каталонцев. Его соотечественник Виктор Цыганков начнет этот матч с запаса.
Для Довбика это будет 31-й поединок в рамках текущей Ла Лиги. Цыганков же вернулся к заявке команды впервые за три матча – в последний раз он играл еще 31 марта.
Теперь "Жирона" занимает третье место в турнирной таблице, а "Лас-Пальмас" идет на 13 позиции.
Матч стартует в 15.00.
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