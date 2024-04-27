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"Он даже если ошибается, то уверенно это делает": Игорь Цыганык - об Илье Забарном

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Предсказывает будущее в Тоттенхэме

"Он даже если ошибается, то уверенно это делает": Игорь Цыганык - об Илье Забарном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык поделился комментариями по поводу защитника сборной Украины и "Борнмута" Ильи Забарного.

"Он в юном возрасте перешел, но очень быстро выучил английский язык. Он очень спокоен. Он даже если ошибается, то уверенно это делает. Он сейчас точно является лидером сборной Украины. Я считаю, что он лучший и стабильный наш легионер в АПЛ".

"За него "Тоттенхэм" был готов давать большие деньги, но не решились. Однако я думаю, что сейчас именно они его и захотят. У "Динамо" прописан процент от перепродажи Забарного – 25 или 30%", — сказал Игорь Цыганык.

Напомним, за этот сезон Забарный провел 39 матчей во всех турнирах, забив один мяч.

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Игорь Цыганык Тоттенхэм (Лондон) Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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