"Он даже если ошибается, то уверенно это делает": Игорь Цыганык - об Илье Забарном

Журналист Игорь Цыганык поделился комментариями по поводу защитника сборной Украины и "Борнмута" Ильи Забарного.

"Он в юном возрасте перешел, но очень быстро выучил английский язык. Он очень спокоен. Он даже если ошибается, то уверенно это делает. Он сейчас точно является лидером сборной Украины. Я считаю, что он лучший и стабильный наш легионер в АПЛ".

"За него "Тоттенхэм" был готов давать большие деньги, но не решились. Однако я думаю, что сейчас именно они его и захотят. У "Динамо" прописан процент от перепродажи Забарного – 25 или 30%", — сказал Игорь Цыганык.