Впервые в Испании Довбик не забил с пенальти. Видео
До этого у Довбика было четыре подряд забитых пенальти за Жирону
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в рамках 33-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" играет с "Жироной".
На 25-й минуте матча арбитр зафиксировал нарушение правил против Эрика Гарсии во время углового и указал на одиннадцатиметровую отметку. Пробивать пенальти стал украинец Артем Довбик, но голкипер и сумел отбить мяч. И все же на добивании сыграл Лопес и прямо перед голкипером пробил в пустые ворота. "Жирона" впереди.
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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ВасяКулебяка (Козливка)
27.04.2024 в 16:04
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