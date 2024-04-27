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Впервые в Испании Довбик не забил с пенальти. Видео

Наши за границей
Обновлено

До этого у Довбика было четыре подряд забитых пенальти за Жирону

Впервые в Испании Довбик не забил с пенальти. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в рамках 33-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" играет с "Жироной".

На 25-й минуте матча арбитр зафиксировал нарушение правил против Эрика Гарсии во время углового и указал на одиннадцатиметровую отметку. Пробивать пенальти стал украинец Артем Довбик, но голкипер и сумел отбить мяч. И все же на добивании сыграл Лопес и прямо перед голкипером пробил в пустые ворота. "Жирона" впереди.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
27.04.2024 в 16:04
Та він так пеналі б'є, шо постійно на тоненького йому щастило, це мало статися і станеться ще не раз
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
27.04.2024 в 16:04
Та він так пеналі б'є, шо постійно на тоненького йому щастило, це мало статися і станеться ще не раз
Ответить
0
0

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