Впервые в Испании Довбик не забил с пенальти. Видео

Сегодня в рамках 33-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" играет с "Жироной".

На 25-й минуте матча арбитр зафиксировал нарушение правил против Эрика Гарсии во время углового и указал на одиннадцатиметровую отметку. Пробивать пенальти стал украинец Артем Довбик, но голкипер и сумел отбить мяч. И все же на добивании сыграл Лопес и прямо перед голкипером пробил в пустые ворота. "Жирона" впереди.

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