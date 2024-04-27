У Довбика самая низкая оценка в старте матча против Лас-Пальмаса. Цыганков отыграл на одном уровне с другими заменами

В 33-м туре "Жирона" обыграла в гостях канарский клуб (2:0). Довбик дважды пробивал пенальти, но в первом случае кипер соперника Альваро Вальес ликвидировал угрозу воротам.

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По мнению специалистов Sofascore, Артем выглядел в команде хуже всех (6,2 балла). Нападающий 6 раз терял мяч, отдал 56% точных пасов, дважды попал в створ и столько же терял голевые шансы, а еще в трех эпизодах выиграл воздушные дуэли. Цыганков, заменивший соотечественника на 70-й минуте, получил отметку 6,6. Виктор осуществил 22 касания, 10 раз терял контроль и сделал 58% точных передач.

В WhoScored за действия Довбика поставили 6,5 (меньше всех в старте), а бывшему игроку "Динамо" - всего 6,1.