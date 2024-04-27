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Трубин на месте? Стартовый состав на игру Бенфики против Браги

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В соцсети Х опубликовали список игроков, которые начнут матч с первых минут

Трубин на месте? Стартовый состав на игру Бенфики против Браги

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 31-м туре лиссабонский клуб будет принимать "архиепископов" на Эштадиу да Луж. Анатолий готовится к своему 26-му поединку в текущем сезоне Примейры.

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Напомним, что предыдущую домашнюю встречу чемпионата с "Морейренсе" украинец провел на скамейке запасных. До этого в рамках национального первенства бывший вратарь "Шахтера" следил за командой в составе потенциальных замен еще в начале сентября.

В предыдущих двух турах лиги Трубин пропустил трижды, в том числе 2 гола ему забили в столичном дерби против "Спортинга" (1:2). Этот результат практически оставил "орлов" без шансов на чемпионство.

Матч "Бенфика" - "Брага" начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка X
Опубликовал: Александр Симченко
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