Трубин на месте? Стартовый состав на игру Бенфики против Браги
В соцсети Х опубликовали список игроков, которые начнут матч с первых минут
Getty Images / Global Images Ukraine
В 31-м туре лиссабонский клуб будет принимать "архиепископов" на Эштадиу да Луж. Анатолий готовится к своему 26-му поединку в текущем сезоне Примейры.
Напомним, что предыдущую домашнюю встречу чемпионата с "Морейренсе" украинец провел на скамейке запасных. До этого в рамках национального первенства бывший вратарь "Шахтера" следил за командой в составе потенциальных замен еще в начале сентября.
В предыдущих двух турах лиги Трубин пропустил трижды, в том числе 2 гола ему забили в столичном дерби против "Спортинга" (1:2). Этот результат практически оставил "орлов" без шансов на чемпионство.
Матч "Бенфика" - "Брага" начнется в 20:00 по киевскому времени.
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???? O nosso ????????????????! #SLBSCB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/EbnWxdRdnz— SL Benfica (@SLBenfica) April 27, 2024
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