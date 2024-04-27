Бенфика победила Брагу, пропустив первой. Трубин – в четверке лучших по версии Sofascore и WhoScored

В 31-м туре "Бенфика" одолела в Лиссабоне "Брагу" со счетом 3:1, пропустив первыми. Хотя бывший кипер "Шахтера" не сохранил ворота сухими, он проделал немало работы.

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Эти старания и действия также были оценены в статистических порталах Sofascore и WhoScored. Первая платформа поставила футболисту 7,9 баллов. Больше в стане "орлов" только у Анхеля Ди Марии (8,3) и Маркоса Леонардо (8,7). По мнению специалистов WhoScored, Трубин вошел в четверку лучших игроков в составе "красных" — 7,4. Только авторы голов хозяев получили оценки выше.

Украинец совершил 6 сэйвов, включая три из-за пределов штрафной, сделал 33 касания, выполнил 80% точных пасов (16/20). Также Анатолий сделал 3 точные длинные передачи и в одном из эпизодов вынес мяч.