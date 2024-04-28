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Кочергин после провокации обозвал фанатов соперников. Те теперь требуют его выслать в Украину

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На этот раз "отличились" болельщики из Лодзи

Кочергин после провокации обозвал фанатов соперников. Те теперь требуют его выслать в Украину

Твіттер Ракува/Автор невідомий

Новина українською

Во вчерашнем матче 30-го тура польской Экстраклясы "Ракув" в гостях победил "Видзев" Лодзь благодаря победному дальнему удару Владислава Кочергина.

После поединка у украинца брали интервью. Во время него болельщики "Видзева" сбросили на Кочергина свой шарф. Владислав сказал на них на польском “сумасшедшие фанаты” (если цензурно).

Видео разлетелось соцсетями. Фанаты команды из Лодзи в Twitter начали обзывать Кочергина, а некоторые требовали его вернуть в Украину.

Для болельщиков "Видзева" такие действия – не что-то новое. Недавно во время одного из матчей выставили на трибунах флаг московского ЦСКА, с фанатами которого дружат.

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Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова) Видзев (Лодзь)
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
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