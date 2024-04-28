Кочергин после провокации обозвал фанатов соперников. Те теперь требуют его выслать в Украину

Во вчерашнем матче 30-го тура польской Экстраклясы "Ракув" в гостях победил "Видзев" Лодзь благодаря победному дальнему удару Владислава Кочергина.

После поединка у украинца брали интервью. Во время него болельщики "Видзева" сбросили на Кочергина свой шарф. Владислав сказал на них на польском “сумасшедшие фанаты” (если цензурно).

Koczerhin dosadnie o kibicach Widzewa w wywiadzie na żywo pic.twitter.com/3LYgGyPbM5 — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 27, 2024

Видео разлетелось соцсетями. Фанаты команды из Лодзи в Twitter начали обзывать Кочергина, а некоторые требовали его вернуть в Украину.

Niech wypierdala na swoją zapyziałą Ukrainę — Matizx (@Matizx181) April 27, 2024

Для болельщиков "Видзева" такие действия – не что-то новое. Недавно во время одного из матчей выставили на трибунах флаг московского ЦСКА, с фанатами которого дружат.