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Миколенко: В футболе для меня самое главное - играть на 100 процентов в каждой игре

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Поделился, что ему помогает быстрее восстанавливаться

Миколенко: В футболе для меня самое главное - играть на 100 процентов в каждой игре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о том, как проходит его адаптация в чемпионате Англии.

"Мне нравится проводить матчи каждые три или четыре дня. Особенно хорошо, когда побеждаешь, чувствую, что тогда могу лучше восстановиться. Когда проигрываешь, чувствуешь плохие эмоции - мне как игроку труднее восстанавливаться после поражения. Физически восстановиться можно, но морально сложнее.

Когда два года назад перешел в "Эвертон", почувствовал любовь наших болельщиков уже в первой же игре. Всегда стараюсь помочь своей команде биться за "Эвертон". В футболе для меня самое главное - играть на 100 процентов в каждой игре. Чувствую, что в этом сезоне играю намного лучше, чем в прошлом. Чувствую, что становлюсь более стабильным, а это очень важно", — сказал Миколенко.

Напомним, за этот сезон украинский защитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 голами.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Evertonfc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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