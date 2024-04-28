Миколенко: В футболе для меня самое главное - играть на 100 процентов в каждой игре
Поделился, что ему помогает быстрее восстанавливаться
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Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о том, как проходит его адаптация в чемпионате Англии.
"Мне нравится проводить матчи каждые три или четыре дня. Особенно хорошо, когда побеждаешь, чувствую, что тогда могу лучше восстановиться. Когда проигрываешь, чувствуешь плохие эмоции - мне как игроку труднее восстанавливаться после поражения. Физически восстановиться можно, но морально сложнее.
Когда два года назад перешел в "Эвертон", почувствовал любовь наших болельщиков уже в первой же игре. Всегда стараюсь помочь своей команде биться за "Эвертон". В футболе для меня самое главное - играть на 100 процентов в каждой игре. Чувствую, что в этом сезоне играю намного лучше, чем в прошлом. Чувствую, что становлюсь более стабильным, а это очень важно", — сказал Миколенко.
Напомним, за этот сезон украинский защитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 голами.
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