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Легионер Динамо получил вторую травму за сезон

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Футболист угодил в лазарет

Легионер Динамо получил вторую травму за сезон

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Атакующий полузащитник "Орхуса" Миккель Дуэлунд, права на которого принадлежат "Динамо", получил травму.

26-летний датчанин вышел на замену во втором тайме матча чемпионата Дании против "Копенгагена", но уже через 14 минут подвернул лодыжку. Он не смог продолжить игру.

Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В текущем сезоне Миккель отыграл 18 матчей за "Орхус" и отметился 1 забитым мячем. С сентября по декабрь 2023 года он пропустил 12 матчей команды из-за операции на лодыжке.

Как известно, во время выступления за "Динамо" Дуэлунд перенес двойной перелом лодышки, чем подтвердил свою повышенную травмватичность.

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Источник:
agf.dk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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