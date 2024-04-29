Легионер Динамо получил вторую травму за сезон
Футболист угодил в лазарет
Атакующий полузащитник "Орхуса" Миккель Дуэлунд, права на которого принадлежат "Динамо", получил травму.
26-летний датчанин вышел на замену во втором тайме матча чемпионата Дании против "Копенгагена", но уже через 14 минут подвернул лодыжку. Он не смог продолжить игру.
Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.
В текущем сезоне Миккель отыграл 18 матчей за "Орхус" и отметился 1 забитым мячем. С сентября по декабрь 2023 года он пропустил 12 матчей команды из-за операции на лодыжке.
Как известно, во время выступления за "Динамо" Дуэлунд перенес двойной перелом лодышки, чем подтвердил свою повышенную травмватичность.
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