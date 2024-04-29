Реал прилетел в Мюнхен на матч с Баварией. Лунин и Куртуа сделали общее фото

Мадридский "Реал" прибыл в Мюнхен, где во вторник, 30 апреля, проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Баварии".

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В заявку команды вернулся бельгийский кипер Тибо Куртуа, который в этом сезоне еще не играл из-за травмы.

При этом пресс-служба "галактикос" опубликовала фотографию, на которой Тибо и дружески обнимается и позирует для фото с украинским вратарём Андреем Луниным.