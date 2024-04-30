Миколенко: Мне не нужна операция - надеюсь, увидимся на Евро

Защитнику "Эвертона" и сборной Украины Виталию Миколенко не понадобится хирургическое вмешательство. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо за слова поддержки, я все читаю и вижу. Мне не нужна операция и теперь моя цель восстановиться как можно скорее и надеюсь, увидимся на Евро.

Для эвертонцев - вы были великолепны в этом сезоне, особенно в дерби. Вот почему я встал после перерыва и играл столько, сколько мог. Увидимся в следующем сезоне, "ириски", - написал Миколенко на своей странице в Instagram.