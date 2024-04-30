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Миколенко: Мне не нужна операция - надеюсь, увидимся на Евро

Наши за границей

Украинец успокоил болельщиков

Миколенко: Мне не нужна операция - надеюсь, увидимся на Евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитнику "Эвертона" и сборной Украины Виталию Миколенко не понадобится хирургическое вмешательство. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо за слова поддержки, я все читаю и вижу. Мне не нужна операция и теперь моя цель восстановиться как можно скорее и надеюсь, увидимся на Евро.

Для эвертонцев - вы были великолепны в этом сезоне, особенно в дерби. Вот почему я встал после перерыва и играл столько, сколько мог. Увидимся в следующем сезоне, "ириски", - написал Миколенко на своей странице в Instagram.

Напомним, что в этом сезоне Виталий Миколенко провел 28 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола.

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Украина Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
30.04.2024 в 16:50
Одужуй, хлопче! Ти дуже потрібний збірній України.
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
30.04.2024 в 16:50
Одужуй, хлопче! Ти дуже потрібний збірній України.
Ответить
0
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.04.2024 в 14:57
То і добре!
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