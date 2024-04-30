Лебеф: Даже по прошествии времени иногда кажется, что Мудрик на поле впервые видит своих партнеров по Челси

Экс-игрок " Челси ", чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, Франк Лебеф высказался об игре украинского вингера "синих" Михаила Мудрика.

"Где был Мудрик в матче с "Астон Виллой"? Ему дали время на адаптацию, прошло уже довольно много времени. Это работает для сборной Украины, где он забивает, но это не работает с "Челси". Он действительно быстр, но на одной скорости далеко не уедешь.

Кажется, он понятия не имеет, как можно играть в футбол вместе со всеми своими товарищами по команде.

У него есть навыки, есть этот внутренний футбольный дар, но в некоторых матчах создается впечатление, что даже по прошествии такого времени, он впервые видит своих партнеров по команде", - сказал Лебеф.