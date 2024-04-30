Лебеф: Даже по прошествии времени иногда кажется, что Мудрик на поле впервые видит своих партнеров по Челси
В Англии продолжают обсуждать игру украинца
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Экс-игрок "
"Где был Мудрик в матче с "Астон Виллой"? Ему дали время на адаптацию, прошло уже довольно много времени. Это работает для сборной Украины, где он забивает, но это не работает с "Челси". Он действительно быстр, но на одной скорости далеко не уедешь.
Кажется, он понятия не имеет, как можно играть в футбол вместе со всеми своими товарищами по команде.
У него есть навыки, есть этот внутренний футбольный дар, но в некоторых матчах создается впечатление, что даже по прошествии такого времени, он впервые видит своих партнеров по команде", - сказал Лебеф.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
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