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Лебеф: Даже по прошествии времени иногда кажется, что Мудрик на поле впервые видит своих партнеров по Челси

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В Англии продолжают обсуждать игру украинца

Лебеф: Даже по прошествии времени иногда кажется, что Мудрик на поле впервые видит своих партнеров по Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-игрок "Челси", чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, Франк Лебеф высказался об игре украинского вингера "синих" Михаила Мудрика.

"Где был Мудрик в матче с "Астон Виллой"? Ему дали время на адаптацию, прошло уже довольно много времени. Это работает для сборной Украины, где он забивает, но это не работает с "Челси". Он действительно быстр, но на одной скорости далеко не уедешь.

Кажется, он понятия не имеет, как можно играть в футбол вместе со всеми своими товарищами по команде.

У него есть навыки, есть этот внутренний футбольный дар, но в некоторых матчах создается впечатление, что даже по прошествии такого времени, он впервые видит своих партнеров по команде", - сказал Лебеф.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Челси (Лондон) Франк Лебеф Михаил Мудрик
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Источник:
The Сhelsea Chronicle
Опубликовал: Михаил Черныш
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