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Эвертон официально сообщил, что Миколенко операция не потребуется

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Надеемся, защитник успеет восстановиться к Евро

Эвертон официально сообщил, что Миколенко операция не потребуется

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" огласил официальную информацию относительно травмы украинского защитника Виталия Миколенко, которую он получил в недавнем дерби с "Ливерпулем" (2:0).

В отчете специалистов говорится, что украинец получил травму связок голеностопного сустава.

Также сообщается, что операция игроку не потребуется. Сроков восстановления в клубе не назвали.

Напомним, что ранее сам футболист заявил, что клубный сезон для него завершен, однако он сделает все возможное, сто успеть восстановиться к Евро-2024.

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Напомним, что в текущем сезоне Виталий Миколенко провел 28 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола.

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Миколенко: Мне не нужна операция - надеюсь, увидимся на Евро
Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Эвертон
Опубликовал: Михаил Черныш
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