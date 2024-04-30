Эвертон официально сообщил, что Миколенко операция не потребуется

" Эвертон " огласил официальную информацию относительно травмы украинского защитника Виталия Миколенко, которую он получил в недавнем дерби с "Ливерпулем" (2:0).

В отчете специалистов говорится, что украинец получил травму связок голеностопного сустава.

Также сообщается, что операция игроку не потребуется. Сроков восстановления в клубе не назвали.

Напомним, что ранее сам футболист заявил, что клубный сезон для него завершен, однако он сделает все возможное, сто успеть восстановиться к Евро-2024.

Напомним, что в текущем сезоне Виталий Миколенко провел 28 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола.