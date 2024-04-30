Жена Лунина: После матча с Ман Сити Андрея стали больше узнавать - теперь уже с ним спокойно по людным местам не погуляешь

Жена голкипера " Реала " Андрея Лунина Анастасия рассказала, стал ли популярнее голкипер "Реала" после выигранной серии пенальти в 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

"Когда он не играл, было очень тяжело, но у него есть семья, которая его любит и поддерживает. Поэтому благодаря этому ему было немного легче. Хотя здесь никогда не будет легко, потому что футбольная жизнь – это очень непредсказуемая штука.

Статус Андрея (после игры с "Манчестер Сити, – прим.) никак не изменился, но еще больше начали узнавать. Теперь уже с ним спокойно нельзя погулять по людным местам.

Если говорить о планах на будущее, то мы никогда не планируем, потому что никто не знает, где мы будем, например, через неделю", - рассказала Анастасия.