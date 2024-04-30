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Жена Лунина: После матча с Ман Сити Андрея стали больше узнавать - теперь уже с ним спокойно по людным местам не погуляешь

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Анастасия Лунина рассказала, как изменилась жизнь мужа после памятного матча с Сити

Жена Лунина: После матча с Ман Сити Андрея стали больше узнавать - теперь уже с ним спокойно по людным местам не погуляешь

Фото: instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Жена голкипера "Реала" Андрея Лунина Анастасия рассказала, стал ли популярнее голкипер "Реала" после выигранной серии пенальти в 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

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"Когда он не играл, было очень тяжело, но у него есть семья, которая его любит и поддерживает. Поэтому благодаря этому ему было немного легче. Хотя здесь никогда не будет легко, потому что футбольная жизнь – это очень непредсказуемая штука.

Статус Андрея (после игры с "Манчестер Сити, – прим.) никак не изменился, но еще больше начали узнавать. Теперь уже с ним спокойно нельзя погулять по людным местам.

Если говорить о планах на будущее, то мы никогда не планируем, потому что никто не знает, где мы будем, например, через неделю", - рассказала Анастасия.

Напомним, что Лунин в нынешнем сезоне из-за травмы Тибо Куртуа стал основным кипером "Реала" - в этом сезоне провел 28 матчей, в которых пропустил 25 голов, а в 12 поединках отстоял на ноль.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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