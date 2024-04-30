Лунин выйдет в старте Реала на полуфинал ЛЧ с Баварией, Куртуа - в запасе
Украинец - в старте, Куртуа вернулся в заявку
realmadrid.com
Сегодня, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "Бавария" примет "Реал".
Королевский клуб уже огласил состав на матч – украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин ожидаемо выйдет в стартовом составе своей команды.
Отдельно отметим, что Тибо Куртуа, который недавно восстановился после травмы (как и Кепа Аррисабалага), в заявке на матч (в списке запасных).
Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна видеотрансляция матча.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 30, 2024
???? @FCBayernES#UCL pic.twitter.com/ODLsY1Ntj3
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