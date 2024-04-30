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Лунин выйдет в старте Реала на полуфинал ЛЧ с Баварией, Куртуа - в запасе

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Украинец - в старте, Куртуа вернулся в заявку

Лунин выйдет в старте Реала на полуфинал ЛЧ с Баварией, Куртуа - в запасе

realmadrid.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "Бавария" примет "Реал".

Королевский клуб уже огласил состав на матч – украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин ожидаемо выйдет в стартовом составе своей команды.

Отдельно отметим, что Тибо Куртуа, который недавно восстановился после травмы (как и Кепа Аррисабалага), в заявке на матч (в списке запасных).

Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна видеотрансляция матча.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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