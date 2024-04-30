Анастасия Лунина: Андрей дважды делал мне предложение. Первое - выйти замуж, а второе – взять его фамилию
История любви четы Луниных
фото из соцсетей
Жена голкипера "
"Андрей дважды делал мне предложение. Одно было в Вальядолиде, а другое уже в Мадриде. Первое предложение было выйти замуж, а второе – взять его фамилию.
Мы не хотели пышной свадьбы с самого начала наших отношений, поэтому решили расписаться только вдвоем. Но когда-нибудь хотим сделать свадьбу для очень близкого круга людей.
Он очень хороший отец. Присутствовал на родах и стал первым, кто взял на руки ребенка. Мне кажется, поэтому у них хорошая эмоциональная связь. Поскольку Андрея-старшего не часто можно увидеть дома, то каждую свободную минуту он уделяет ребенку.
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Они очень любят вместе играть на футбольном поле, а еще очень любят вместе что-нибудь есть. Он всегда чему-то учит сына – то цвета учат, то цифры", – сказала Лунина.
Напомним, что Андрей и Анастасия стали мужем и женой в марте 2021 года, а в романтических отношениях находятся с 2015 года.
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