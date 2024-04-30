Анастасия Лунина: Андрей дважды делал мне предложение. Первое - выйти замуж, а второе – взять его фамилию

Жена голкипера " Реала " Андрея Лунина Анастасия рассказала, как развивались их отношения.

"Андрей дважды делал мне предложение. Одно было в Вальядолиде, а другое уже в Мадриде. Первое предложение было выйти замуж, а второе – взять его фамилию.

Мы не хотели пышной свадьбы с самого начала наших отношений, поэтому решили расписаться только вдвоем. Но когда-нибудь хотим сделать свадьбу для очень близкого круга людей.