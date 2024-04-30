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  4. Анастасия Лунина: Андрей дважды делал мне предложение. Первое - выйти замуж, а второе – взять его фамилию
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Анастасия Лунина: Андрей дважды делал мне предложение. Первое - выйти замуж, а второе – взять его фамилию

Наши за границей
Обновлено

История любви четы Луниных

Анастасия Лунина: Андрей дважды делал мне предложение. Первое - выйти замуж, а второе – взять его фамилию

фото из соцсетей

Новина українською

Жена голкипера "Реала" Андрея Лунина Анастасия рассказала, как развивались их отношения.

"Андрей дважды делал мне предложение. Одно было в Вальядолиде, а другое уже в Мадриде. Первое предложение было выйти замуж, а второе – взять его фамилию.

Мы не хотели пышной свадьбы с самого начала наших отношений, поэтому решили расписаться только вдвоем. Но когда-нибудь хотим сделать свадьбу для очень близкого круга людей.

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Он очень хороший отец. Присутствовал на родах и стал первым, кто взял на руки ребенка. Мне кажется, поэтому у них хорошая эмоциональная связь. Поскольку Андрея-старшего не часто можно увидеть дома, то каждую свободную минуту он уделяет ребенку.

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Они очень любят вместе играть на футбольном поле, а еще очень любят вместе что-нибудь есть. Он всегда чему-то учит сына – то цвета учат, то цифры", – сказала Лунина.

Напомним, что Андрей и Анастасия стали мужем и женой в марте 2021 года, а в романтических отношениях находятся с 2015 года.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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terber (ternopil)
30.04.2024 в 21:58
таке враженя що Лунін щось винен жінці ніж вона йому ,100% вона його за яйця тримає щоб під любими приводами він залишався в Мадриді ,навіть щоб на банці сидів але щоб там був...
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Комментарии 1
terber (ternopil)
30.04.2024 в 21:58
таке враженя що Лунін щось винен жінці ніж вона йому ,100% вона його за яйця тримає щоб під любими приводами він залишався в Мадриді ,навіть щоб на банці сидів але щоб там був...
Ответить
0
1

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