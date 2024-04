Лунин собрал три лучшие оценки текущего сезона ЛЧ от WhoScored

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал рейтинг голкиперов, которые получили самые высокие оценки от портала за матчи Лиги чемпионов сезона 2023/24.

Все три позиции рейтинга занял украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин.

Лунин получил оценку 9,50 за четвертьфинальный ответный матч с "Манчестер Сити" (1:1, 4:3 после пенальти), 8,78 за первую игру 1/8 финала с "РБ Лейпцигом" (1:0) и 8,45 за встречу группового этапа против "Браги" (3:0).

Best rated performances by goalkeepers in the Champions League this season:



◉ 9.50 - Andriy Lunin vs Manchester City (A)

◉ 8.78 - Andriy Lunin vs RB Leipzig (A)

◉ 8.45 - Andriy Lunin vs Braga (H)