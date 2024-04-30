Лунин собрал три лучшие оценки текущего сезона ЛЧ от WhoScored
Андрей проводит отличный сезон
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал рейтинг голкиперов, которые получили самые высокие оценки от портала за матчи Лиги чемпионов сезона 2023/24.
Все три позиции рейтинга занял украинский голкипер "
Лунин получил оценку 9,50 за четвертьфинальный ответный матч с "Манчестер Сити" (1:1, 4:3 после пенальти), 8,78 за первую игру 1/8 финала с "РБ Лейпцигом" (1:0) и 8,45 за встречу группового этапа против "Браги" (3:0).
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Best rated performances by goalkeepers in the Champions League this season:— WhoScored.com (@WhoScored) April 30, 2024
◉ 9.50 - Andriy Lunin vs Manchester City (A)
◉ 8.78 - Andriy Lunin vs RB Leipzig (A)
◉ 8.45 - Andriy Lunin vs Braga (H)#UCL #FCBRMA pic.twitter.com/Ou56lg1ldO
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