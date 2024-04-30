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Лунин собрал три лучшие оценки текущего сезона ЛЧ от WhoScored

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Андрей проводит отличный сезон

Лунин собрал три лучшие оценки текущего сезона ЛЧ от WhoScored

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал рейтинг голкиперов, которые получили самые высокие оценки от портала за матчи Лиги чемпионов сезона 2023/24.

Все три позиции рейтинга занял украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин.

Лунин получил оценку 9,50 за четвертьфинальный ответный матч с "Манчестер Сити" (1:1, 4:3 после пенальти), 8,78 за первую игру 1/8 финала с "РБ Лейпцигом" (1:0) и 8,45 за встречу группового этапа против "Браги" (3:0).

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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