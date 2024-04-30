Странная ошибка. СММ-щик Баварии перепутал Нойера с Луниным в публикации в Твиттере. ФОТО
Бывает и такое
Getty Images / Global Images Ukraine
СММ-щики "Баварии" опростоволосились перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с "Реалом".
Так, в Твиттере "Баварии" появился пост, который должен был подбодрить болельщиков энергией Нойера, однако смм-щики почему-то выложили фото с украинским кипером "Реала" Андреем Луниным. Видимо, банально перепутали.
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