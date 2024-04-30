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Странная ошибка. СММ-щик Баварии перепутал Нойера с Луниным в публикации в Твиттере. ФОТО

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Странная ошибка. СММ-щик Баварии перепутал Нойера с Луниным в публикации в Твиттере. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

СММ-щики "Баварии" опростоволосились перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с "Реалом".

Так, в Твиттере "Баварии" появился пост, который должен был подбодрить болельщиков энергией Нойера, однако смм-щики почему-то выложили фото с украинским кипером "Реала" Андреем Луниным. Видимо, банально перепутали.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Бавария" - "Реал".

Странная ошибка. СММ-щик Баварии перепутал Нойера с Луниным в публикации в Твиттере. ФОТО - изображение 1
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