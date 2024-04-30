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Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии

Наши за границей
Обновлено

2:2

Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

30 апреля состоялся матч полуфинала Лиги чемпионов "Бавария" - "Реал Мадрид" (2:2).

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе испанского клуба и отыграл до финального свистка.

После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.9 (sofascore) и 6.6 (whoscored). Лучшим в команде Андрея оказался Тони Кроос. Он получил 8.5 и 7.9 соответственно.

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За все игровое время Лунин пропустил 1 мяч, совершил 3 сейва, отдал 18/22 (82%) точных передач, имел успех в 1 обводке, выиграл 1 воздушное единоборство и всего сделал 33 касания к мячу.

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Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии - изображение 1
Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии - изображение 2
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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.05.2024 в 00:33
Об'єктивні оцінки, в тому числі і щодо Луніна.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.05.2024 в 00:33
Об'єктивні оцінки, в тому числі і щодо Луніна.
Ответить
0
0

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