Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии
2:2
Getty Images/Global Images Ukraine
30 апреля состоялся матч полуфинала Лиги чемпионов "Бавария" - "Реал Мадрид" (2:2).
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе испанского клуба и отыграл до финального свистка.
После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.9 (sofascore) и 6.6 (whoscored). Лучшим в команде Андрея оказался Тони Кроос. Он получил 8.5 и 7.9 соответственно.
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За все игровое время Лунин пропустил 1 мяч, совершил 3 сейва, отдал 18/22 (82%) точных передач, имел успех в 1 обводке, выиграл 1 воздушное единоборство и всего сделал 33 касания к мячу.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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