The Athletic: Лунин близок к подписанию нового контракта с Реалом на улучшенных условиях

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин близок к заключению нового контракта, по которому он останется в клубе до 2028 года, сообщает The Athletic.

Действующий контракт украинца истекает в 2025 году, но обе стороны находятся на финальной стадии переговоров о продлении соглашения еще на три года.

В марте издание сообщило, что клуб уже начал переговоры с агентом игрока, Жорже Мендешем, и что намерение заключить сделку как можно скорее.

Отдельно отмечается, что в рамках продления контракта зарплата 25-летнего игрока будет увеличена, чтобы отразить его успешную игру в текущем сезоне в отсутствие травмированного Тибо Куртуа.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел в текущем сезоне за «Реал» 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках отстоял "на ноль".