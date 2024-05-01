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The Athletic: Лунин близок к подписанию нового контракта с Реалом на улучшенных условиях

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Новый контракт будет рассчитан до лета 2028 года

The Athletic: Лунин близок к подписанию нового контракта с Реалом на улучшенных условиях

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин близок к заключению нового контракта, по которому он останется в клубе до 2028 года, сообщает The Athletic.

Действующий контракт украинца истекает в 2025 году, но обе стороны находятся на финальной стадии переговоров о продлении соглашения еще на три года.

В марте издание сообщило, что клуб уже начал переговоры с агентом игрока, Жорже Мендешем, и что намерение заключить сделку как можно скорее.

Отдельно отмечается, что в рамках продления контракта зарплата 25-летнего игрока будет увеличена, чтобы отразить его успешную игру в текущем сезоне в отсутствие травмированного Тибо Куртуа.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел в текущем сезоне за «Реал» 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках отстоял "на ноль".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
01.05.2024 в 17:24
значить залишиться дублером Куртуа, але заробить вже великі гроші
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
01.05.2024 в 17:24
значить залишиться дублером Куртуа, але заробить вже великі гроші
Ответить
0
0

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