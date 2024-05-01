The Athletic: Лунин близок к подписанию нового контракта с Реалом на улучшенных условиях
Новый контракт будет рассчитан до лета 2028 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
Действующий контракт украинца истекает в 2025 году, но обе стороны находятся на финальной стадии переговоров о продлении соглашения еще на три года.
В марте издание сообщило, что клуб уже начал переговоры с агентом игрока, Жорже Мендешем, и что намерение заключить сделку как можно скорее.
Отдельно отмечается, что в рамках продления контракта зарплата 25-летнего игрока будет увеличена, чтобы отразить его успешную игру в текущем сезоне в отсутствие травмированного Тибо Куртуа.
Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел в текущем сезоне за «Реал» 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках отстоял "на ноль".
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