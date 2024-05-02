Галлас - о кризисе Мудрика: Мы не знаем, как на него повлияла война в Украине. Ему, наверное, очень тяжело
"Мудрик ничего не показывает"
Фото - Getty Images
Экс-игрок "
"Мудрик ничего не показывает. Непонятно, что с ним происходит. Мы не знаем, как на него повлияла война в Украине. Ему, наверное, очень тяжело.
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Похоже на то, Мудрик не наслаждается футболом и временем, которое он проводит в „Челси“. Когда он играет, видно, что ему это не нравится", — сказал Галлас.
Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 2 ассиста в 37 матчах за "Челси" во всех турнирах.
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Источник:Metro
Опубликовал: Михаил Черныш
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Американец 2000
02.05.2024 в 00:37
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