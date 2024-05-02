Галлас - о кризисе Мудрика: Мы не знаем, как на него повлияла война в Украине. Ему, наверное, очень тяжело

У нас в стране подлая война со стороны росии ((( Любой нормальный человек у нас в стране чувствует себя некомфортно ((( Где бы он не был (((( Эти новости постоянные о бомбёжке городов Украины спокойствия не дают (((( Это и Мудрика касается ((( Тем более он где то из харьковской области , а там бомбят каждый день неслабо (((((((