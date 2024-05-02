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Галлас - о кризисе Мудрика: Мы не знаем, как на него повлияла война в Украине. Ему, наверное, очень тяжело

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"Мудрик ничего не показывает"

Галлас - о кризисе Мудрика: Мы не знаем, как на него повлияла война в Украине. Ему, наверное, очень тяжело

Фото - Getty Images

Новина українською

Экс-игрок "Челси" и сборной Франции Вильям Галлас высказался об украинском вингере "синих" Михаиле Мудрике.

"Мудрик ничего не показывает. Непонятно, что с ним происходит. Мы не знаем, как на него повлияла война в Украине. Ему, наверное, очень тяжело.

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Похоже на то, Мудрик не наслаждается футболом и временем, которое он проводит в „Челси“. Когда он играет, видно, что ему это не нравится", — сказал Галлас.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 2 ассиста в 37 матчах за "Челси" во всех турнирах.

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Вильям Галлас Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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1 голосов
Источник:
Metro
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Американец 2000
02.05.2024 в 00:37
У нас в стране подлая война со стороны росии ((( Любой нормальный человек у нас в стране чувствует себя некомфортно ((( Где бы он не был (((( Эти новости постоянные о бомбёжке городов Украины спокойствия не дают (((( Это и Мудрика касается ((( Тем более он где то из харьковской области , а там бомбят каждый день неслабо (((((((
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Комментарии 6
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Американец 2000
02.05.2024 в 00:37
У нас в стране подлая война со стороны росии ((( Любой нормальный человек у нас в стране чувствует себя некомфортно ((( Где бы он не был (((( Эти новости постоянные о бомбёжке городов Украины спокойствия не дают (((( Это и Мудрика касается ((( Тем более он где то из харьковской области , а там бомбят каждый день неслабо (((((((
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0
0
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Американец 2000
02.05.2024 в 00:31
Шеву тоже игнорировали в Челси ((((( Видно там политика такая - все пасы неграм дают (((( Почти как в Динамо , только наоборот - в Динамо иностранцы не приживаются , особенно бразильцы ((((( Не хотят дедам носки стирать ((((
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efim423 (odessa)
02.05.2024 в 00:15
тяжело в чём то обвинять мудрика , когда вся команда играет не пойми во что . включая и тренера , команда не за что не борется , угрозы вылета нет , мотивация у всех соотвествующая
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download1 (huyersk)
02.05.2024 в 00:13
Я гадаю він не вписався в колектив. Важко морально грати, коли тебе просто ігнорують на полі "партнери" ..
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.05.2024 в 00:46
для этого есть ТРЕНЕР, а не тренеришка! его задача - использовать по максимуму сильные стороны игроков и подтягивать слабые. а в *овночелси постоянный сумбур с перетягиванием одеяла то стерлингом, то ушлёпком-пенальтистом палмером, которым всё прощают. я не помню ни одного матча из тех, что смотрел, чтобы синие создавали на поле ситуации, когда идут забросы на мудрика за спину защитникам соперников: большинство передач - в борьбу или в пятку... думаю, для автобусо-катлетико он подошёл бы идеально в пару к грызе, хотя изначально "видел" его игроком мю
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.05.2024 в 00:09
Важко насолоджуватись тим, до чого немає хисту. Мудрик і Футбол - це антоніми.
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