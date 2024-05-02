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Лунин и Довбик вошли в список кандидатов в символическую Команду сезона Ла Лиги

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Можно и нужно поддержать наших игроков в голосовании

Лунин и Довбик вошли в список кандидатов в символическую Команду сезона Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Два украинца в чемпионате Испании вошли в список кандидатов в символическую "Команду сезона" Ла Лиги-2023/24.

Так, голкипер "Реала" Лунин - один из трех номинантов среди вратарей, а форвард "Жироны" Довбик - один из 19 кандидатов среди форвардов.

Голосование будет проходить до 5 мая. Поддержать украинцев можно по ссылке на официальном сайте.

Напомним, что в текущем сезоне в свете травмы Тибо Куртуа Лунин выиграл борьбу у Кепы Аррисабалаги за место в стартовом составе "Реала". Украинец провел 29 матчей за "сливочных" во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл "на ноль".

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Довбик в этом сезоне забил 19 мячей за "Жирону" во всех турнирах. Артем лидирует в списке лучших бомбардиров Примеры.

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Реал (Мадрид) Артем Довбик Андрей Лунин Жирона
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