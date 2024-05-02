Лунин и Довбик вошли в список кандидатов в символическую Команду сезона Ла Лиги
Можно и нужно поддержать наших игроков в голосовании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Два украинца в чемпионате Испании вошли в список кандидатов в символическую "Команду сезона" Ла Лиги-2023/24.
Так, голкипер "
Голосование будет проходить до 5 мая. Поддержать украинцев можно по ссылке на официальном сайте.
Напомним, что в текущем сезоне в свете травмы Тибо Куртуа Лунин выиграл борьбу у Кепы Аррисабалаги за место в стартовом составе "Реала". Украинец провел 29 матчей за "сливочных" во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл "на ноль".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Довбик в этом сезоне забил 19 мячей за "Жирону" во всех турнирах. Артем лидирует в списке лучших бомбардиров Примеры.
Популярное сейчас
- Всем полуфиналистам уже гарантирована группа следующей ЛЧ. Объясняем, почему все еще открыт вопрос по Шахтеру
- Максимов может покинуть Днепр-1 - Источник
- Ярмоленко объяснил, почему побежал праздновать гол к пресс-атташе Динамо
- Бавария – Реал Мадрид. Анонс и прогноз первого матча полуфинала Лиги Чемпионов на 30.04.2024
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО