Жирона продаст Цыганкова только в случае поступления "предложения, от которого невозможно отказаться"
Потенциальным покупателям придется выложить круглую сумму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное испанское издание AS порассуждало о шансах украинского вингера "
Несмотря на недавнюю травму игрока, и тренер Мичел, и руководство клуба очень довольно тем, как Цыганков проводит свой первый сезон в команде, особенно учитывая то, что за него клуб заплатил всего 5 миллионов евро.
На протяжении сезона уже была информация про интерес к украинскому хавбеку со стороны "Баварии" и "Барселоны", но как пишет издание, "Жирона" продаст игрока только в случае "поступления предложения, от которого невозможно отказаться".
В клубе помнят, что 50% от трансфера достанется "Динамо", поэтому не отпустят игрока за небольшую сумму.
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Кроме того, "Жирона" не хочет провалиться в Лиге чемпионов следующего сезона, а потому не собирается устраивать распродажу своих лидеров.
Напомним, что всего в этом сезоне Цыганков отыграл за "Жирону" во всех турнирах 29 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.
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