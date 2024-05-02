Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч АПЛ с Тоттенхэмом

Сегодня, 2 мая, состоится перенесенный матч 26-го тура АПЛ, в котором "Челси" примет "Тоттенхэм".

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.

Напомним, что поединок начнется в 21:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Также стоит отметить, что в нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 2 ассиста в 37 матчах за "Челси" во всех турнирах.

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