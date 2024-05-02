Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч АПЛ с Тоттенхэмом
Сегодня команды сыграют перенесенный матч 26-го тура
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 2 мая, состоится перенесенный матч 26-го тура АПЛ, в котором "Челси" примет "Тоттенхэм".
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.
Напомним, что поединок начнется в 21:30, а UA-Футбол проведет
Также стоит отметить, что в нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 2 ассиста в 37 матчах за "Челси" во всех турнирах.
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Your Chelsea side tonight! ????@ParimatchUK | #CFC | #CheTot pic.twitter.com/EdC9vKEVSz— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 2, 2024
Team news is in! ???? pic.twitter.com/GyabI5dTTQ— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 2, 2024
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