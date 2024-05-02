Яремчук восстановился после травмы и готов сыграть в ближайшем матче Валенсии

Украинский форвард " Валенсии " Роман Яремчук полностью восстановился после травмы и без ограничений работает в общей группе команды.

Как сообщают испанские СМИ, украинец готов сыграть в матче 34-го тура Ла Лиги против "Алавеса", который состоится в воскресенье, 5 мая.

Напомним, что 28-летний Яремчук получил травму подколенного сухожилия 30 марта и после этого не играл.

В этом сезоне Роман в 25 матчах за "Валенсия", в которых забил 4 гола.