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Яремчук восстановился после травмы и готов сыграть в ближайшем матче Валенсии

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Роман снова в обойме

Яремчук восстановился после травмы и готов сыграть в ближайшем матче Валенсии

Фото: valenciacf.com

Новина українською

Украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук полностью восстановился после травмы и без ограничений работает в общей группе команды.

Как сообщают испанские СМИ, украинец готов сыграть в матче 34-го тура Ла Лиги против "Алавеса", который состоится в воскресенье, 5 мая.

Напомним, что 28-летний Яремчук получил травму подколенного сухожилия 30 марта и после этого не играл.

В этом сезоне Роман в 25 матчах за "Валенсия", в которых забил 4 гола.

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Роман Яремчук Валенсия
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Источник:
Superdeporte
Опубликовал: Михаил Черныш
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