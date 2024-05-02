Яремчук восстановился после травмы и готов сыграть в ближайшем матче Валенсии
Роман снова в обойме
Фото: valenciacf.com
Украинский форвард "
Как сообщают испанские СМИ, украинец готов сыграть в матче 34-го тура Ла Лиги против "Алавеса", который состоится в воскресенье, 5 мая.
Напомним, что 28-летний Яремчук получил травму подколенного сухожилия 30 марта и после этого не играл.
В этом сезоне Роман в 25 матчах за "Валенсия", в которых забил 4 гола.
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Источник:Superdeporte
Опубликовал: Михаил Черныш
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