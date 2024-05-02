Мудрик получил средние оценки в составе Челси за матч против Тоттенхэма
2:0
Getty Images / Global Images Ukraine
2 мая состоялся матч "Челси" против "Тоттенхэма" в рамках 26-го тура Премьер-Лиги.
Наш соотечественник Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих" и отыграл 75 минут.
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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинца в 7.8 (sofascore) и 7.4 (whoscored).
За все игровое время Михаил отдал 20/25 (80%) точных передач, имел успех в 4 обводках из семи и сделал 49 касаний к мячу.
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02.05.2024 в 23:41
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