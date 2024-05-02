Мудрик получил средние оценки в составе Челси за матч против Тоттенхэма

2 мая состоялся матч "Челси" против "Тоттенхэма" в рамках 26-го тура Премьер-Лиги.

Наш соотечественник Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих" и отыграл 75 минут.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинца в 7.8 (sofascore) и 7.4 (whoscored).

За все игровое время Михаил отдал 20/25 (80%) точных передач, имел успех в 4 обводках из семи и сделал 49 касаний к мячу.