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Мудрик получил средние оценки в составе Челси за матч против Тоттенхэма

Наши за границей
Обновлено

2:0

Мудрик получил средние оценки в составе Челси за матч против Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

2 мая состоялся матч "Челси" против "Тоттенхэма" в рамках 26-го тура Премьер-Лиги.

Наш соотечественник Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих" и отыграл 75 минут.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинца в 7.8 (sofascore) и 7.4 (whoscored).

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За все игровое время Михаил отдал 20/25 (80%) точных передач, имел успех в 4 обводках из семи и сделал 49 касаний к мячу.

Мудрик получил средние оценки в составе Челси за матч против Тоттенхэма - изображение 1
Мудрик получил средние оценки в составе Челси за матч против Тоттенхэма - изображение 2
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Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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download1 (huyersk)
02.05.2024 в 23:41
хрін зрозумій як оцінюють.на майскор мудрик найкращий гравець матчу
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
02.05.2024 в 23:41
хрін зрозумій як оцінюють.на майскор мудрик найкращий гравець матчу
Ответить
1
0

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