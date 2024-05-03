Хлань: Если заслужу вызов в сборную Украины, уверен, что мне дадут шанс
Он также рассказал, почему не согласился бы играть за национальную команду Польши
Фото: Getty Images
Украинский вингер гданьской "Лехии" Максим Хлань рассказал о своих амбициях относительно вызова в сборную Украины.
- Есть такие мысли, что если продолжите в том же духе, то скоро получите приглашение в национальную сборную Украины?
- Все возможно, я имею цель и тихонько шагаю к ней. Если заслужу вызов в сборную, я уверен, что мне дадут шанс.
- Если бы у вас был выбор, что бы вы выбрали: поехать со сборной на Евро в Германию или на Олимпиаду в Париж?
- Конечно, Евро более престижный турнир, чем Олимпиада в футболе. Но в моем случае я вряд ли получу вызов в национальную сборную в ближайшем будущем, поэтому фокусируюсь на возможности сыграть на Олимпиаде.
- А вот если вызов от сборной Украины не будет поступать, а будет предложение от польской стороны, рассмотрите такой вариант?
- Я украинец и люблю свою страну. Поэтому мне хочется в первую очередь играть за родную сборную и приносить ей пользу, - сказал Хлань.
Отметим, что в активе Хланя 7 матчей за молодежную сборную Украины U-21.
Популярное сейчас
- Нойер ошибся, Лунин – нет. Холостые от Мбаппе, 12 и 13-й игроки Боруссии Д и… отскок Реала? Обзор матчей ½ ЛЧ
- Моуринью отклоняет предложения клубов о сотрудничестве. Он ждет приглашения только от одной команды
- АПЛ. Челси – Тоттенхэм 2:0. Очередной удар по лигочемпионским амбициям Постекоглу
- Цыганык: Миколенко сам должен принять решение - делать операцию и пропустить Евро, или ставить под угрозу следующий сезон
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО