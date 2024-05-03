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Хлань: Если заслужу вызов в сборную Украины, уверен, что мне дадут шанс

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Он также рассказал, почему не согласился бы играть за национальную команду Польши

Хлань: Если заслужу вызов в сборную Украины, уверен, что мне дадут шанс

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинский вингер гданьской "Лехии" Максим Хлань рассказал о своих амбициях относительно вызова в сборную Украины.

- Есть такие мысли, что если продолжите в том же духе, то скоро получите приглашение в национальную сборную Украины?

- Все возможно, я имею цель и тихонько шагаю к ней. Если заслужу вызов в сборную, я уверен, что мне дадут шанс.

- Если бы у вас был выбор, что бы вы выбрали: поехать со сборной на Евро в Германию или на Олимпиаду в Париж?

- Конечно, Евро более престижный турнир, чем Олимпиада в футболе. Но в моем случае я вряд ли получу вызов в национальную сборную в ближайшем будущем, поэтому фокусируюсь на возможности сыграть на Олимпиаде.

- А вот если вызов от сборной Украины не будет поступать, а будет предложение от польской стороны, рассмотрите такой вариант?

- Я украинец и люблю свою страну. Поэтому мне хочется в первую очередь играть за родную сборную и приносить ей пользу, - сказал Хлань.

Отметим, что в активе Хланя 7 матчей за молодежную сборную Украины U-21.

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Источник:
NV
Опубликовал: Алина Ерофеева
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