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Официально. Слован досрочно разорвал контракт с Жерсоном Родригесом

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Скандальный люксембуржец играл на правах аренды

Официально. Слован досрочно разорвал контракт с Жерсоном Родригесом

Фото: Slovan Bratislava

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Вингер "Слована" Жерсон Родригес, контракт которого по-прежнему принадлежит киевскому "Динамо", больше не является игроком братиславского клуба.

Словацкая команда договорилась с игроком о досрочном прекращении сотрудничества.

"Сегодня мы завершили соглашение о расторжении контракта с Жерсоном Родригесом. Мне жаль, что так сложилось. Он, несомненно, качественный футболист. Однако таланта или качества недостаточно, если отсутствуют другие ключевые качества в профессиональном футболе – дисциплина, профессионализм, образ жизни.

Ни один игрок не может быть больше, чем команда и клуб. Мы искали способы достичь справедливого соглашения о досрочном расторжении контракта с Жерсоном, и нам это удалось.

Жерсон был с нами на правах аренды, а не постоянного трансфера, поэтому мы смогли решить эту проблему так, чтобы клуб от этого не пострадал", - сказал генеральный директор клуба Иван Кмотрик-младший.

Напомним, Жерсон Родригес провел 8 матчей за "Слован", в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист. Действующее соглашение Жерсона с киевлянами рассчитано до 30 июня 2025 года.

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Динамо (Киев) Слован (Братислава) Жерсон Родригес
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Источник:
skslovan.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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