Официально. Слован досрочно разорвал контракт с Жерсоном Родригесом

Вингер "Слована" Жерсон Родригес, контракт которого по-прежнему принадлежит киевскому "Динамо", больше не является игроком братиславского клуба.

Словацкая команда договорилась с игроком о досрочном прекращении сотрудничества.

"Сегодня мы завершили соглашение о расторжении контракта с Жерсоном Родригесом. Мне жаль, что так сложилось. Он, несомненно, качественный футболист. Однако таланта или качества недостаточно, если отсутствуют другие ключевые качества в профессиональном футболе – дисциплина, профессионализм, образ жизни.

Ни один игрок не может быть больше, чем команда и клуб. Мы искали способы достичь справедливого соглашения о досрочном расторжении контракта с Жерсоном, и нам это удалось.

Жерсон был с нами на правах аренды, а не постоянного трансфера, поэтому мы смогли решить эту проблему так, чтобы клуб от этого не пострадал", - сказал генеральный директор клуба Иван Кмотрик-младший.