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СМИ: МЮ сделал предложение Реалу по Лунину

Наши за границей
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Но не все в ситуации так просто

СМИ: МЮ сделал предложение Реалу по Лунину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина.

Как сообщает Todo Fichajes, манкунианцы недовольны игрой Андре Онана и ищут на новый сезон более качественного кипера.

Более того, по данным источника, "МЮ" планирует перехватить Лунина, пока он не подписал новый контракт с "Реалом" и уже сделал предложение по украинцу.

Впрочем, не все так просто, так как "Реал" хочет сохранить украинца и будет рассматривать вариант с продажей только в том случае, если Андрей не подпишет новый контракт. При этом королевский клуб оценивает кипера в 35 миллионов евро.

Напомним, что Лунин в этом сезоне провел за "Реал" 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 поединков отстоял на ноль.

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Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Андрей Лунин
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Источник:
Todo Fichajes
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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mr.Smith
03.05.2024 в 18:31
То таке...залишиться в Реалі .
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Комментарии 4
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mr.Smith
03.05.2024 в 18:31
То таке...залишиться в Реалі .
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0
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жажа_the_best (Харьков)
03.05.2024 в 18:20
Скоро МЮ и Кирилла подтянет и будет в АПЛ абалденная харьковская связка Лунин-Дигтярь!
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Лекарь (село Дарниця)
03.05.2024 в 17:27
МЮ вигнав Де Хеа, який стояв на воротах дуже непогано. На місці Луніна, я в Манчестер Юнайтед не пішов. Тим більше, що там доволі сумнівний тренер зараз працює
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Лекарь (село Дарниця)
03.05.2024 в 17:25
Лунін зробив пропозицію Реалу щодо Луніна. Молодець, цей Лунін! Сам робить клубу пропозиції!
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