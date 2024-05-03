СМИ: МЮ сделал предложение Реалу по Лунину

" Манчестер Юнайтед " заинтересован в подписании украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина.

Как сообщает Todo Fichajes, манкунианцы недовольны игрой Андре Онана и ищут на новый сезон более качественного кипера.

Более того, по данным источника, "МЮ" планирует перехватить Лунина, пока он не подписал новый контракт с "Реалом" и уже сделал предложение по украинцу.

Впрочем, не все так просто, так как "Реал" хочет сохранить украинца и будет рассматривать вариант с продажей только в том случае, если Андрей не подпишет новый контракт. При этом королевский клуб оценивает кипера в 35 миллионов евро.

Напомним, что Лунин в этом сезоне провел за "Реал" 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 поединков отстоял на ноль.