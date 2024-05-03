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Яремчук летом вернется в Брюгге. У Валенсии нет денег на выкуп украинца

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У испанского клуба не все хорошо с финансами

Яремчук летом вернется в Брюгге. У Валенсии нет денег на выкуп украинца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Валенсия" не будет выкупать контракт украинского форварда Романа Яремчука, который играет за испанскую команду на правах аренды из бельгийского "Брюгге".

Как сообщает El Gol Digital, несмотря на непростой период адаптации, в "Валенсии" довольны весенней частью сезона в исполнении украинского форварда.

Тем не менее, все упирается в финансовый вопрос – испанский клуб не сможет найти 4 млн евро, которые хочет получить за Яремчука "Брюгге". Таким образом, Роман летом вернется в Бельгию.

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Напомним, что 28-летний Яремчук перешел в Валенсию в сентябре и провел за команду Рубена Барахи 25 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

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Роман Яремчук Брюгге Валенсия
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Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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