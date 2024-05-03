Яремчук летом вернется в Брюгге. У Валенсии нет денег на выкуп украинца
У испанского клуба не все хорошо с финансами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Как сообщает El Gol Digital, несмотря на непростой период адаптации, в "Валенсии" довольны весенней частью сезона в исполнении украинского форварда.
Тем не менее, все упирается в финансовый вопрос – испанский клуб не сможет найти 4 млн евро, которые хочет получить за Яремчука "Брюгге". Таким образом, Роман летом вернется в Бельгию.
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Напомним, что 28-летний Яремчук перешел в Валенсию в сентябре и провел за команду Рубена Барахи 25 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
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