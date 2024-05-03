Юрий Гура летом возглавит молдавский Шериф, - источник
Стороны якобы уже обо всем договорились
Фото: Александр Приходько
47-летний украинский специалист Юрий Гура с нового сезона возглавит тираспольский "Шериф", сообщает молдавский ТГ-канал Media Sport.
По данным источника, Гура уже провёл личную встречу с президентом клуба Виктором Гушаном и подписал контракт.
Также отмечается, что официально о назначении будет объявлено уже летом, после окончания сезона.
Всю свою тренерскую карьеру Гура провёл в одном клубе - "Александрии", которую покинул в декабре 2022-го года, и с тех пор оставался без работы. В украинском клубе Юрий Владимирович работал 11 лет, где изначально был главным тренером в низших лигах (тогда команда называлась "УкрАгроКом"), а после, на протяжении почти 7 лет тренировал юношескую и молодёжную команды клуба.
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В мае 2021-го был назначен на должность главного тренера основной команды уже в УПЛ, которая под его руководством провела 33 официальных матча (16 побед, 8 ничьих, 9 поражений).
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