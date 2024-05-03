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Юрий Гура летом возглавит молдавский Шериф, - источник

Наши за границей
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Стороны якобы уже обо всем договорились

Юрий Гура летом возглавит молдавский Шериф, - источник

Фото: Александр Приходько

Новина українською

47-летний украинский специалист Юрий Гура с нового сезона возглавит тираспольский "Шериф", сообщает молдавский ТГ-канал Media Sport.

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По данным источника, Гура уже провёл личную встречу с президентом клуба Виктором Гушаном и подписал контракт.

Также отмечается, что официально о назначении будет объявлено уже летом, после окончания сезона.

Всю свою тренерскую карьеру Гура провёл в одном клубе - "Александрии", которую покинул в декабре 2022-го года, и с тех пор оставался без работы. В украинском клубе Юрий Владимирович работал 11 лет, где изначально был главным тренером в низших лигах (тогда команда называлась "УкрАгроКом"), а после, на протяжении почти 7 лет тренировал юношескую и молодёжную команды клуба.

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В мае 2021-го был назначен на должность главного тренера основной команды уже в УПЛ, которая под его руководством провела 33 официальных матча (16 побед, 8 ничьих, 9 поражений).

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Юрий Гура Шериф (Тирасполь)
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Источник:
Media Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Матч Футболович
03.05.2024 в 18:42
Юрій Гура влітку очолить молдавський Шириф, - джерело - кров з очей: шИрИф ... редактор - рука-ліцо
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Комментарии 2
Матч Футболович
03.05.2024 в 18:42
Юрій Гура влітку очолить молдавський Шириф, - джерело - кров з очей: шИрИф ... редактор - рука-ліцо
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.05.2024 в 18:32
Губа у Гуры не дура. Сразу хочет в ЛЧ играть!
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