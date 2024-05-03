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Анчелотти: С Кадисом сыграет Куртуа, а с Баварией - Лунин

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Обновлено

А дальше - будет видно

Анчелотти: С Кадисом сыграет Куртуа, а с Баварией - Лунин

realmadrid.com

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти накануне матча 34-го тура Ла Лиги против "Кадиса" рассказал о ротации, к которой он намерен прибегнуть на вратарской позиции.

"С Куртуа все в порядке. Против "Кадиса" он будет играть после долгого перерыва. Для нас это очень хорошая новость, что он вернулся. Он может внести свой вклад. С ним все в порядке, он вернулся с большим энтузиазмом, и мы все в восторге от его возвращения.

Наш финал, который мы имеем в виду, - это игра в среду против "Баварии". Ее сыграет Лунин, а дальше посмотрим", - рассказал Анчелотти.

Напомним, что в этом сезоне Куртуа еще не играл из-за травмы. Лунин, в свою очередь, провел 29 матчей, в которых он пропустил 27 голов и провел 12 "сухих" поединков.

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Бавария (Мюнхен) Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Кадис Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.05.2024 в 18:31
Анчелоти подстраховываеца. Вдруг с Баварией послематчивые пенальти а в них Лунин царь!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
03.05.2024 в 18:31
Анчелоти подстраховываеца. Вдруг с Баварией послематчивые пенальти а в них Лунин царь!
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mr.Smith
03.05.2024 в 18:27
От і прекрасно,а далі подивимося
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