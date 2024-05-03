Анчелотти: С Кадисом сыграет Куртуа, а с Баварией - Лунин

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти накануне матча 34-го тура Ла Лиги против "Кадиса" рассказал о ротации, к которой он намерен прибегнуть на вратарской позиции.

"С Куртуа все в порядке. Против "Кадиса" он будет играть после долгого перерыва. Для нас это очень хорошая новость, что он вернулся. Он может внести свой вклад. С ним все в порядке, он вернулся с большим энтузиазмом, и мы все в восторге от его возвращения.

Наш финал, который мы имеем в виду, - это игра в среду против "Баварии". Ее сыграет Лунин, а дальше посмотрим", - рассказал Анчелотти.