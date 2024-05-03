Анчелотти: С Кадисом сыграет Куртуа, а с Баварией - Лунин
А дальше - будет видно
realmadrid.com
Главный тренер "
"С Куртуа все в порядке. Против "Кадиса" он будет играть после долгого перерыва. Для нас это очень хорошая новость, что он вернулся. Он может внести свой вклад. С ним все в порядке, он вернулся с большим энтузиазмом, и мы все в восторге от его возвращения.
Наш финал, который мы имеем в виду, - это игра в среду против "Баварии". Ее сыграет Лунин, а дальше посмотрим", - рассказал Анчелотти.
Напомним, что в этом сезоне Куртуа еще не играл из-за травмы. Лунин, в свою очередь, провел 29 матчей, в которых он пропустил 27 голов и провел 12 "сухих" поединков.
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